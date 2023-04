«Tra i giovani questi problemi sono purtroppo sempre più diffusi»,afferma Michele Esposito, docente dell’Istituto d’Istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi di La Maddalena, commentando la “due giorni” organizzata dalla scuola sui “Disturbi del comportamento alimentare”, in collaborazione con l’associazione Canne al Vento, per mercoledì 26 e giovedì 27 aprile. L’obiettivo degli incontri è quello di presentare agli studenti un quadro conoscitivo del fenomeno, aiutarli a riconoscere i segnali dei vari disturbi, e presentare le azioni educative, preventive e specializzate, utili a rapportarsi con chi è colpito da patologie insidiose come anoressia e bulimia.

«L’iniziativa è rivolta non solo agli studenti e alle studentesse ma anche ai genitori e a tutti coloro che devono sapere come comportarsi con queste persone», spiega il professor Esposito; «a volte basta una battuta fuori posto … col rischio di fare davvero danno. Mi auguro che le due giornate vedranno una presenza significativa e che ci vengano i genitori oltre agli insegnanti; ci si deve rendere conto che il problema è serio e che bisogna prevenirlo. E c’è una certa “cultura” dei social che accentua il problema…».

A curare gli interventi sarà la dottoressa Francesca Pierotti, psicologa e dottore di ricerca in Semiotica e Psicologia della Comunicazione del Centro DCA Palazzo Francisci di Todi. Il primo appuntamento, rivolto ai soli studenti, è previsto nella mattina di mercoledì 26 aprile e si svolgerà nell’ambito dell’Assemblea di Istituto, al Palazzetto dello Sport di via La Marmora. Nel pomeriggio della stessa giornata, dalle 15 alle 17 nell’Aula Magna dell’Istituto Nautico, si terrà un secondo incontro - aperto a docenti e famiglie - sul tema “Prevenire il disagio ai tempi della realtà virtuale”.

Le attività proseguiranno giovedì 27 con un ulteriore momento di informazione dedicato agli studenti.

