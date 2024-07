Passi in avanti per la riqualificazione, a Baja Sardinia, dell’area militare “Cisterne di Cala Battistoni”: la società Difesa Servizi del Ministero della Difesa ha pubblicato il bando di gara per la riqualificazione dell’area.

Sono trascorsi 4 anni da quando, nel luglio 2020, il sindaco Roberto Ragnedda siglò un protocollo d’intesa con il Ministero della Difesa e l’Agenzia del Demanio per lavorare congiuntamente a progetti di riqualificazione dell’area che si affaccia sul lungomare di Baja Sardinia.

L’idea del Comune era ed è quella di riconvertire lo spazio, di circa 3 ettari, in un polo museale della Marina Militare, con annessa area commerciale a supporto del museo, area di supporto alla balneazione, area verde e parcheggio.

«Dopo decenni di tentativi, con grande soddisfazione, siamo orgogliosi di poter siglare un accordo storico per Arzachena, che pone le basi per riqualificare e valorizzare Baja Sardinia e un’area strategica come quella sulla quale insistono le Cisterne di Cala Battistoni»: furono queste le parole pronunciate, dopo le firme, dal sindaco, Roberto Ragnedda.

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dal canto suo dichiarò che «il patrimonio immobiliare della Difesa, non più utile per fini istituzionali, costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese e può e deve diventare fattore di crescita per l’economia ed è solo attraverso un’attività di concertazione istituzionale possiamo massimizzare gli effetti che questo tipo di iniziative possono generare per lo sviluppo dei territori. Oggi abbiamo fatto qualcosa di concreto e di utile per i cittadini di Arzachena e tutta la Sardegna».

Questo avveniva 4 anni fa. Le aziende interessate hanno tempo fino al 15 novembre 2024 per partecipare al bando.

