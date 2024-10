Riapre il Centro Educativo Diurno per Minori, finanziato dal Comune di Arzachena. Le attività ludiche e di supporto allo studio nel doposcuola sono coordinate da educatori professionisti e andranno avanti fino a giugno 2025. Destinato a minori e adolescenti, il servizio è ubicato all’interno del Centro Servizi Sociali del Comune di Arzachena, sito in via Crispi n° 5; Il Servizio, scrive l’Amministrazione comunale, «rappresenta un luogo di incontro e di socializzazione aperto al contesto cittadino, rivolto ai minori residenti nel Comune di Arzachena. Si tratta di un servizio semiresidenziale che ha la finalità di integrare i processi educativi già avviati in famiglia e a scuola, prevedendo una programmazione di attività di supporto alle attività scolastiche rivolto a minori/adolescenti (da 6 a 16 anni). Saranno ammessi un numero massimo di 20 minori in contemporanea.

L’ammissione a frequentare il Centro, è scritto nel Bando è subordinata al pagamento di un costo mensile pro capite pari ad €11,00 euro; il costo è di 8,25 euro mensili in caso di fratelli e/o sorelle. «In caso di assenza del minore dal servizio per tre giorni consecutivi, si richiede appropriata giustificazione, pena l’esclusione dal servizio. Una eventuale sospensione della frequenza del servizio, è scritto sempre nel Bando, sarà disposta dall’ ufficio dei Servizi Sociali, e verrà immediatamente comunicata alla famiglia. La sospensione a seguito di tre richiami verbali alla famiglia – è sempre scritto nel Bando - può avvenire per: Trasgressione delle regole di buona educazione perpetrata nel tempo; Mancata consegna del bollettino che attesti l’avvenuto pagamento del servizio entro i primi 10 giorni del mese. La sospensione immediata può avvenire per: Comportamento violento del minore a danno di cose e/o persone; Comprovate gravi difficoltà di inserimento del minore nel contesto del servizio non imputabili a disabilità fisica». Il Centro Educativo Diurno Minori sarà aperto nei giorni di lunedì, martedì dalle 15,30 alle 17,30 ed il mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, durante il periodo scolastico. Si può presentare domanda di iscrizione dal 18 ottobre 2024.

© Riproduzione riservata