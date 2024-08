Si è concluso alle 14.30 circa l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico per il recupero di una donna colta da malore lungo il sentiero che conduce alla spiaggia del Principe, in località Punta Romazzino, nel territorio comunale di Arzachena.

L'allarme è arrivato dalla Centrale Operativa del 118 per il recupero della donna, una cinquantenne residente in Emilia Romagna che, a causa del malessere non era in grado di muoversi in autonomia.

Dopo averla stabilizzata, i tecnici della stazione di Olbia hanno effettuato il trasporto in barella con la tecnica della portantina fino all’ambulanza della Cooperativa sociale Soccorso Sardo, dove è stata presa in carico dal personale del 118.

(Unioneonline)

