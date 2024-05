Prende il via il prossimo 31 maggio per concludersi ad ottobre “Le Braci del Tempo”, una serie di iniziative volte alla valorizzazione e alla divulgazione della cultura e della storia locale, promosse dal Comune di Arzachena in collaborazione con l'associazione “La Scatola del Tempo”.

«Si va dalle visite guidate Arzachena Experience, alle mostre fotografiche, alle installazioni a tema degli Infioratori arzachenesi, all’esposizione di documenti con cui scopriremo un’immagine inaspettata del paese», spiega Valentina Geromino, delegata alla Cultura. «Gli eventi si terranno tutti nel centro storico tra la chiesa di San Pietro, il Museo del Pane e le vie del vecchio quartiere. Anche il Museo civico Michele Ruzittu sarà ancora una volta protagonista con una mostra dedicata alla nascita della Costa Smeralda in questo articolato progetto che, da anni, impegna con passione un’importante realtà associativa locale».

Tutto inizia il prossimo 31 maggio, venerdì, con la mostra “I temerari viaggiatori dell’800”. «Per questo evento inaugurale - spiega Mario Sotgiu, presidente dell’associazione "La Scatola del Tempo” - proponiamo al pubblico una selezione di preziosi e rari testi dei più celebri e coraggiosi viaggiatori dell’800 (The Grand Tour) che hanno attraversato, raccontato e lasciato traccia scritta della nostra città quando era ancora un minuscolo villaggio. A metà giugno apre le porte la mostra fotografica “Il Cantico di pietra” a cura di Giuseppe Contini. Tra le tante proposte torna una delle più amate della scorsa edizione, l’Arzachena Experience».

Ogni sabato mattina inoltre, dal 15 giugno al 15 settembre, Mario Sotgiu proporra un trekking urbano gratuito, in italiano, inglese e gallurese, alla scoperta di luoghi identitari del centro storico poco conosciuti, come la Caseddha di lu furru, la fonte di Garibaldi, la Stritta di lu banditu, la casa del Podestà.

