Inaugurazione ieri pomeriggio, in Viale Costa Smeralda 119, della nuova sede dell’Avis di Arzachena.

A tagliare il nastro è stata la presidente Francesca Camacci, alla presenza dell’assessore ai servizi sociali Alessandro Careddu, della delegata al bilancio e consigliera regionale Cristina Usai e della presidente provinciale dell’associazione, Roberta Zedde. L’assegnazione, da parte del Comune, era avvenuta con delibera del 25 novembre scorso; potrà essere utilizzata per attività di segreteria, accoglienza dei donatori (pre e post donazione), anche in vista dell’organizzazione di screening aperti a tutta la popolazione e per lo svolgimento di altre attività di carattere sociale, socio-sanitario, di sensibilizzazione, educazione, e formazione. La concessione avrà durata decennale. L’inaugurazione della nuova sede chiude un anno particolarmente ricco di soddisfazioni non solo per questo importante obiettivo raggiunto ma anche e soprattutto per avere incrementato sensibilmente la raccolta di sangue rispetto agli anni precedenti giungendo in questo 2024 ha ben 500 sacche.

La sezione Avis di Arzachena è stata costituita nel maggio del 1981, è composta da 320 soci e ogni anno organizza circa 18 raccolte di sangue, la maggior parte delle quali nel centro del paese mentre nei mesi di giugno, luglio ed agosto vengono organizzate anche nel borgo di Cannigione e al Centro Vacanze Isuledda. «Svolgiamo un lavoro capillare su tutto il territorio - afferma la presidente Camacci, in carica da 8 anni, al secondo mandato - in contatto con le associazioni, le scuole, i dipendenti comunali e anche le strutture ricettive».

