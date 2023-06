Ad Arzachena le aree circostanti il bastione della chiesa di Santa Lucia, sui lati nord, est e ovest, saranno oggetto di interventi di sistemazione, arredo urbano, d’eliminazione di barriere architettoniche e di messa in sicurezza.

L’intervento, del valore di 270mila euro, sarà finanziato con proventi dell’imposta di soggiorno e in parte con applicazione di avanzo libero. Ieri la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall’architetto Nicco S. Filigheddu.

Tuttavia, «per la realizzazione dell’opera è necessario attivare la procedura espropriativa al fine di poter acquisire al patrimonio comunale i suoli privati sui quali ricadono le aree oggetto d’intervento limitrofe al bastione della chiesa. Con la procedura espropriativa si prevede, altresì, di regolarizzare a favore del patrimonio dell’Ente la titolarità dei suoli sui quali ricadono parte del sedime della Via Gorizia, Via Sardegna e di buona parte delle aree circostanti il bastione della chiesa che nonostante siano di uso pubblico da ormai diversi decenni, continuano ad essere catastalmente intestate a ditte private».

Nella Relazione tecnica viene precisato che l’intervento riguarda la sistemazione dell’area circostante la Chiesa di Santa Lucia, nella parte tralasciata da quello di sistemazione degli anni 1999/2000.

«La parte principale del nuovo intervento interessa il lato Nord-Est tra la chiesa e Via Gorizia e alcuni lavori minori di sistemazione e messa in sicurezza dell’area sottostante il piazzale della Chiesa posto a Nord- Ovest, tra Via Gorizia e Via Sardegna. Nell’area di Nord-Est è previsto il completamento dell’intervento precedente con il prolungamento della scalinata esistente sino a Via Gorizia, il prolungamento della rampa disabili e la realizzazione di un accesso carrabile al servizio dei frontisti. Nella parte sottostante il nuovo piazzale è prevista la realizzazione di un locale servizi per gli impianti e per i bagni e di lato sarà posizionata la cisterna di accumulo per l’acqua di irrigazione del prato circostante la chiesa. Nel piazzale di Nord-Ovest è prevista la realizzazione di una recinzione al fine di porre l’area in sicurezza».



© Riproduzione riservata