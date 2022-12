Oggi, martedì 13 dicembre, l’articolato calendario degli eventi natalizi, “100 volte Natale ad Arzachena” organizzato dall’Amministrazione comunale, prevede, tra le manifestazioni religiose, la Festa di Santa Lucia, della quale si celebra la memoria.

Fin dal XVIII secolo esiste, sulla sommità di uno dei colli granitici che dominano l’abitato, una chiesa a tre navate alla quale si accede attraverso una lunga scalinata oggetto, soprattutto negli ultimi anni, di apprezzabili abbellimenti e composizioni. Santa Lucia era particolarmente venerata in passato quando, oltre ad essere considerata la patrona dei non vedenti, degli oculisti e invocata contro le malattie degli occhi, veniva invocata, dalla civiltà contadina, anche come protettrice delle messi e in particolare del grano; un certo culto per questa Santa, nelle nostre società secolarizzate, permane tuttora; ad Arzachena in particolare, per via anche della chiesa a lei dedicata.

La Messa solenne, cantata (da Emanuele Bazzoni), celebrata dal parroco don Mauro Moretti, inizierà oggi alle 17:30. L’evento è organizzato dal Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena e prevede, nel belvedere della chiesa, musica tradizionale sarda, sempre con Emanuele Bazzoni, giochi per bambini, degustazione frittelle e patatine. Ci sarà anche, dal belvedere, il “lancio delle lanterne dei desideri”, che riprende una tradizione scandinava, legata al fatto che quella di oggi fosse considerata la giornata più buia dell’anno dopo la quale le giornate avrebbero cominciato ad allungarsi, con notti più brevi quindi e giorni più lunghi.

