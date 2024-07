Due paurosi incidenti stradali in poche ore nel territorio di Arzachena.

Il primo si è verificato intorno alle 12, lungo la Statale 125, nei pressi del bivio per Cannigione, dove per cause da accertare c'è stato un tamponamento tra due autovetture. Quattro le persone coinvolte, una delle quali è stata trasportata per accertamenti all'ospedale di Olbia con ambulanza del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale, per i rilievi.

Alle 15, invece, un altro intervento: sulla Provinciale 59 bis, all'incrocio con la bretella per Cannigione, si sono scontrati un furgone con un'autovettura.

L'autista del furgone (dove viaggiavano in tre) e le 4 ragazze di nazionalità spagnola che occupavano l'auto sono stati trasportati all'ospedale di Olbia da tre ambulanze del 118. In azione anche vigili del fuioco e Carabinieri.

