Nuovi corsi ad Arzachena, nell’ambito del programma formativo promosso dal Comune e da Promocamera Sassari, per sostenere imprenditori e professionisti di Arzachena e della Gallura.

Due nuovi corsi in partenza nel mese di marzo: il primo dedicato alle imprese che vogliono internazionalizzare la propria impresa e puntare sull'export, il secondo è il prosieguo del corso di alta formazione in project management tenutosi a novembre 2024. L’iniziativa è promossa dall’assessora al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni, in collaborazione con il presidente di Promocamera, Francesco Carboni, e il direttore Luigi Chessa.

Il primo dei corsi, Pionieri dell’Export, si rivolge alle imprese che ancora non operano con l’estero e/o che esportano in modo discontinuo/occasionale al fine di supportarle nel processo di internazionalizzazione. Il corso avrà una durata di 7 giornate, in presenza e da remoto, con inizio il prossimo 10 marzo.

I docenti saranno il dott. Gianfranco Lai - Consulente senior di Marketing Internazionale e Export Management e l’avv. Marcello Mantelli, esperto in diritto degli affari e del commercio internazionale. I destinatari sono imprenditori, responsabili commerciali, responsabili marketing e responsabili estero di piccole e medie imprese. Il corso in presenza si svolge allo Spazio Nexus: via san pietro n. 2 (Piazza Risorgimento) – Arzachena. Quota di adesione €. 180,00+IVA.

Il secondo corso, Project Management Avanzato è riservato a coloro che hanno già partecipato al corso base di novembre e avrà una durata di 3 giornate dal 19 al 21 marzo. Destinatari sono Manager e funzionari aziendali e della PA, Responsabili di attività progettuali, Gruppi di project management, Responsabili di sistemi integrati qualità, ambiente energia e sicurezza. Numero massimo, 15 partecipanti; Verrà data priorità agli operatori economici che operano nel territorio di Arzachena. Sarà docente l’ing. Maurizio Monassi, docente accreditato ISIPM® con esperienza nei progetti complessi e conduzione d’aula. Sono destinatari: Dirigenti e funzionari pubblica amministrazione, responsabili di procedimento, uffici contratti e appalti, economato, patrimonio. Propedeutico all’acquisizione della Cerificazione/qualificazione ISIPM-Avanzato®, ideata dall’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM). Quota di partecipazione: € 250,00 + IVA.

