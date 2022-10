Pauroso incidente ad Arzachena.

Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente, in centro città, per circostanze ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale a Olbia.

In azione anche i vigili del fuoco di Arzachena per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

La Polizia locale, invece, si è occupata dei rilievi, utili ad accertare la dinamica e le cause della collisione.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata