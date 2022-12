Ad Arzachena ua seduta di Consiglio comunale a ranghi ridotti quella di questa mattina, 30 dicembre, con all’ordine del giorno una variazione di bilancio per finanziamenti regionali.

Su 17 consiglieri, 7 erano assenti compreso il sindaco.

La vice sindaca e assessora al Bilancio, Cristina Usai, ha precisato trattarsi di contributi regionali. Si tratta di 331.000 euro a titolo di ristoro dei danni subiti da soggetti privati e dalle attività produttive in occasione degli eventi alluvionali del 5 e 6 novembre 2021; a questi s’aggiungono 50.000 euro quale contributo per l’annualità 2022, destinati alla predisposizione degli studi di fattibilità per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrali del PAI e ancora 35.000 euro come contributo per l’annualità 2022, destinati alla progettazione e alla realizzazione di interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico.

Al Comune sono anche pervenuti altri 177.000 euro quale finanziamento destinato agli equilibri di bilancio.

