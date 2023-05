Manca il piano di sicurezza per il regolare svolgimento delle attività nell'area mercatale di San Pantaleo e il caratteristico mercato, che d'estate accoglie punte di ottomila visitatori, trasloca a Olbia, nel piazzale della Stazione.

La decisione, assunta dall'amministrazione comunale all'esito di un incontro con i commercianti ambulanti che non condividono le condizioni poste dal Comune per l'attuazione del piano di sicurezza, è stata formalizzata con un'ordinanza che sospende l'inizio del mercato estivo, previsto per domani, e impone il trasferimento delle bancarelle, dal 18 maggio prossimo, negli spazi dove si svolge regolarmente il mercato rionale, il martedì, fino all'applicazione delle misure di sicurezza nell'area mercatale della frazione olbiese.

