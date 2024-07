La neonata Proloco di Olbia-Pittulongu si mette in moto per dare avvio alle iniziative estive. Il programma, partito con un torneo di beach volley per amatori che si ripeterà (questa volta di categoria B2), si arricchisce di un originale concorso dedicato al decoro urbano e alla tutela ambientale. “Vie e Vile in Fiore a Pittulongu” è stato pensato per catturare l’attenzione sulla cura della frazione sul mare rendendo protagonisti tutti i cittadini che ci abitano, sia stabilmente che per brevi periodi, e le attività commerciali. Un modo per coinvolgere residenti e turisti nell’abbellimento del quartiere e stimolare tutti ad occuparsi in prima persona del bene privato ma anche di quello pubblico.

L'evento inizia il 21 luglio e terminerà il 20 settembre, 3 le categorie in gara: migliore via, migliore abitazione, migliore vetrina commerciale. La giuria tecnica sarà composta da 2 figure istituzionali e 5 esperti vivaisti di Olbia. Il termine ultimo per le iscrizioni, tramite pagina Facebook della Proloco, è il 20 luglio mentre le premiazioni si terranno sabato 28 settembre.

Domenica 21 luglio, intanto, l’associazione organizza una mattina di trekking e yoga al Nuraghe Riu Mulinu. Partenza per arrivare al monumento, a pochi km da Olbia, in località Cabu Abbas, alle cinque del mattino; dopo l’ arrivo al Nuraghe il rientro verso l’area verde Cabu Abbas dove inizierà la lezione di yoga guidata da Monica Riccomi e al cui termine ci sarà la colazione. Sul profilo Fb della Proloco tutti i dettagli per aderire all’escursione.

