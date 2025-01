All’Istituto Alberghiero Costa Smeralda, in attività da diversi decenni, andrà ad affiancarsi, negli stessi locali, il Liceo Linguistico. Un’iniziativa che darà ai giovani di Arzachena e non solo, la possibilità di studiare tre lingue straniere, «sviluppando», è scritto nella pagina internet dell’Istituto, «competenze linguistiche solide e versatili». Tutti gli iscritti studieranno l’inglese e il francese mentre la terza lingua sarà facoltativa tra tedesco e spagnolo. «A partire dal terzo anno, gli studenti possono anche seguire una o due materie insegnate in lingua straniera, arricchendo ulteriormente la loro esperienza educativa».

La scuola partecipa ai Progetti Erasmus, il programma europeo che promuove scambi culturali tra istituzioni comunitarie. Lo stage linguistico - informa sempre l’Istituto - include corsi di lingua di sei-sette giorni con docenti madrelingua in scuole specializzate, alloggio presso famiglie selezionate, attività ricreative e culturali, e rilascio di un certificato di frequenza utile per il curriculum e il credito scolastico. È previsto anche il Progetto IYes, che consente agli studenti di ottenere un diploma americano online presso la Brook Hill Academy di Los Angeles, in parallelo agli studi in Italia. Il corso include cinque moduli obbligatori su letteratura e storia americana, e offre corsi opzionali su competenze professionali e creative. Gli studenti possono partecipare a esperienze internazionali a New York e Los Angeles. Non mancheranno inoltre corsi per il conseguimento delle certificazioni di livello B1 e B2 (intermedio) e C1 (avanzato) in linea con il quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

«Consentono infatti di migliorare il proprio profilo curriculare e la prospettiva di crescita di carriera. Inoltre, sono necessarie qualora si volesse studiare e lavorare all’estero». Per studentesse e studenti provenienti da altri comuni ci sarà la possibilità di avere ospitalità nel convitto, situato all'interno del plesso scolastico, che dispone di circa 100 posti letto.

