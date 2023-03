Anche Viddalba ha la sua sezione dell'Avis. A guidarla sarà Pasqualina Fadda.

«Ho avuto questa idea in seguito a un incidente stradale che mi toccò personalmente e in modo spietato – queste le sue parole -. Le trasfusioni di cui necessitarono le persone coinvolte misero in luce la grande emergenza data dalla carenza di sangue in Sardegna».

«Io, che sono cresciuta tra la sezione Avis di Perfugas e quella di Valledoria, ovviamente ne ero già al corrente, ma quell’incidente fu la cosiddetta goccia che fece traboccare il vaso - prosegue Fadda -. Decisi di recarmi a Sassari per parlare con il presidente dell’Avis Provinciale, Antonio Dettori, in merito alla forte richiesta di sangue di quei giorni e lui mi chiese perché non fondassi io una sede a Viddalba».

A coadiuvarla anche una quarantina di volontari, tra cui un medico e una psicologa. «Tutti furono d’accordo nel sostenermi e nel portare avanti questo progetto. In soli 15 giorni, passammo da 24 a 41 volontari, fui investita da un entusiasmo senza precedenti. Non è facile tenere unite tante persone da un unico scopo, ma la rete che si è formata è così fitta e forte che siamo riusciti nel nostro intento»

La sede dell’Avis Comunale si trova in via delle Poste 14 e sarà inaugurata a breve.

