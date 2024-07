Tutto pronto, a Telti, per la prima edizione de “La collina del Gusto”, evento organizzato dalla Proloco e dal Comune, a partire dalle ore 18. Sono state 40 le cantine che hanno aderito all’iniziativa, mettendo a disposizione della programmata degustazione, oltre 200 etichette di vini annoverati nella guida “ViniBuoni D’Italia”. Presenti anche produttori locali, non inseriti nella guida, che hanno accolto l’invito degli organizzatori.

Il vino sarà protagonista anche dello spazio dedicato ai libri. Gilberto Arru, giornalista, enogastronomo, presso il Cortile della Biblioteca comunale in Piazza Duomo, presenterà la Guida “ViniBuoni D’Italia”, del Touring Club; e sarà lo stesso Arru a raccontare la Sardegna attraverso i vini censiti dalla guida. L’arte avrà come protagonista l’apprezzata ceramista e muralista sarda Pina Monne.

In Piazza Dante invece, spazio per una estemporanea di pittura e per la musica. Piazza Rinascita ospiterà inoltre una serata dedicata al ballo liscio. Ci saranno inoltre il mercatino artistico artigianale e prodotti enogastronomici.

