Truffe e raggiri agli anziani, un problema che non solo riguarda le grandi città ma sempre più anche i piccoli centri, nonostante le difese e i controlli di parentado e sociali siano maggiori e arginino ancora in parte questi fenomeni deplorevoli.

Fenomeni che si sono purtroppo evoluti, con l'avvento e la diffusione di internet, che ha portato nuove truffe e raggiri che si sono aggiunti a quelli “tradizionali”. Ciò espone non raramente gli anziani, spesso meno preparati a far fronte alle “incursioni” di gente senza scrupoli, a questi rischi. E proprio per prevenire, possibilmente, queste eventualità incresciose e pericolose, Samanta Coppi, assessora comunale ai Servizi Sociali, insieme ad Angela Vulpis, responsabile del Settore Sensibilizzazione Socio-Assistenziale e Sanitario, hanno organizzato per domani, giovedì 30 marzo, un incontro con i Carabinieri della locale stazione, dal titolo: "Sensibilizzazione sulle truffe e raggiri a danno di anziani e non solo...”. L’incontro si terrà alle 10 presso il Centro Polivalente La Funtana.



© Riproduzione riservata