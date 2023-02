Alla VI edizione del Summit del G20 delle Città Balneari, che si svolgerà ad Arzachena nei prossimi 3-4-5 maggio, la vicesindaca Cristina Usai ha personalmente invitato la ministra del Turismo, Daniela Santanché. Lo ha fatto ieri a margine dell'incontro tenutosi a Roma al "2° Focus delle Città Balneari", al quale, oltre al Governo hanno partecipato i responsabili del settore turismo dei partiti, presidenti di associazioni nazionali e regionali del settore; incontro organizzato per realizzare lo “Status di città Balneare”.

A breve il sindaco Roberto Ragnedda, la vicesindaca Cristina Usai e l'assessora al Turismo Claudia Giagoni saranno di nuovo a Roma per il tavolo tecnico convocato dalla ministra.

«Vi aspetto in Ministero con la proposta che avete formulato perché è un lavoro significativo e che mette a frutto le vostre esperienze» ha affermato la Santanché. «Metto a disposizione il mio staff per costruire un tavolo tecnico entro i prossimi 15 giorni».

Ha preso così il via l’iter che dovrebbe portate alla definizione delle norme che comporranno lo “Status di Città Balneare”: un insieme di regole che lo Stato riassumerà in un disegno legislativo. «Il riconoscimento dello status di Città Balneare è fondamentale per il buon governo del territorio e delle risorse a disposizione volto a un’efficace gestione del carico antropico a cui siamo sottoposti nei mesi di luglio e agosto, senza dimenticare la tutela del benessere dei residenti», afferma la vicesindaca di Arzachena.

© Riproduzione riservata