Giornata di elezioni (non solo per il rinnovo del Parlamento europeo), ieri a Olbia. Alle urne, i residenti di due quartieri cittadini per eleggere i rappresentanti dei loro rioni.

Con oltre sessanta votanti è stato istituito un nuovo comitato di quartiere: a quelli di Pittulongu, Santa Maria Orgosoledddu, Zona ospedale, Centro storico e Isticadeddu, si aggiunge quello di Tannaule. Con un direttivo tutto al femminile, presidente Meriana Corongiu (da ratificare nella prima assemblea la prossima settimana), il Comitato di quartiere di Tannaule nasce per risolvere le tante criticità presenti nella zona in cui sorge l'ospedale Giovanni Paolo II, in testa l’emergenza rifiuti.

Attivo dal 2016, il Comitato Isticadeddu invece ha rinnovato le cariche per il prossimo triennio. Il quartiere è stato protagonista, nel 2021, del progetto SiamoQ, cofinanziato dalla Regione e realizzato dalle associazioni cittadine Hub.mat e Sensibilmente Odv, in collaborazione con Comune e Aspo, per favorire la mobilità attiva con una rete di percorsi pedonali sul modello dell’urbanismo tattico, che ha coinvolto anche le scuole del rione e che gli ha tributato il titolo di primo comitato sostenibile.

