Dallo scorso 31 dicembre è andato in pensione a La Maddalena anche il medico di famiglia, Sergio Brundu, il 3º in pochi mesi, con i suoi pazienti, oltre 1600, che sono andati a rimpinguare il già consistente numero di coloro che ne sono sprovvisti.

E questa mattina la Asl Gallura ha emesso comunicato col quale informa che «garantirà anche a gennaio il servizio di Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale (Ascot) riservato agli utenti sprovvisti di Medico di Medicina Generale. I pazienti, compresi quelli del dottor Sergio Brundu, potranno usufruire delle prestazioni assicurate da due medici in quiescenza, Michele Demontis e Carlo Randaccio».

Il servizio, informa sempre la Asl Gallura, è garantito dal lunedì al venerdì nella Casa di Comunità in località Padule: verrà svolto dal dottor Demontis il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.15 alle 12.15 e dal dottor Randaccio dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00, ad eccezione dei festivi. Per prenotare la visita si dovrà contattare il numero 0789 791296 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00. I pazienti dovranno fornire al medico di turno eventuale documentazione attestante patologie che richiedono farmaci o cure specifiche. Saranno sottoposti a visita solo ed esclusivamente i pazienti che hanno effettuato la prenotazione.

Il Distretto di La Maddalena ricorda che è sempre aperto il bando di Ares Sardegna per la ricerca di due Medici di Medicina Generale per l’Isola-Parco. Per l’incarico sono previste diverse agevolazioni, informa l’Asl Gallura: «Una retribuzione maggiorata in virtù del superamento del massimale, la predisposizione gratuita di un ambulatorio attrezzato presso la Casa di Comunità con punto telefonico e pc connesso alla rete, il servizio di portineria per accettazione dei pazienti e la predisposizione degli appuntamenti giornalieri. Da parte del Distretto sarà garantito supporto al Medico e ai suoi familiari per la ricerca di un appartamento e per agevolare l’inserimento nella nuova destinazione».

