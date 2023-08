Ferragosto di fuoco in Sardegna con temperature ben al di sopra dei 35 gradi e in alcuni casi sopra i 37 per effetto dell’anticiclone africano Nerone.

Le centraline dell’Arpas hanno rilevato massime sopra le medie stagionali degli ultimi anni in diverse parti dell’Isola, anche se lontane dai picchi rilevati lo scorso luglio. Sfiorati i 38 gradi a Ottana (37,9), 37,3 quelli rilevati a Orani. Termometro sopra quota 36 anche a Uras, Bonnanaro, Oschiri, Benetutti, Milis e Ozieri. I 35 gradi sono stati superati in diverse località.

Sassari la città più calda con una massima di 34 gradi a Campanedda, a Nuoro e Iglesias 33,1. A Cagliari si va dai 31 gradi rilevati dalla centralina di Pirri ai 28,5 di Molentargius.

E nei prossimi giorni secondo Meteo.it il termometro schizzerà ancora più su. Da venerdì ci sarà una ulteriore escalation di caldo, in particolare al Sud, che raggiungerà l’apice nel weekend 19-20 agosto, quando si potranno anche toccare e superare i 40 gradi.

Oltre al caldo diurno, a sera arriverà l’afa con tassi di umidità alle stelle che aggraveranno ulteriormente il disagio fisico. L’anticiclone africano dovrebbe durare almeno fino al 23-24 agosto.

Particolare attenzione va fatta per le persone fragili, in particolare anziani e bambini oltre a coloro che soffrono di patologie.

