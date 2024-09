Incidente stradale stamattina a Cagliari, intorno alle 9.45, nell’incrocio tra via Cao di San Marco e via Bacaredda. Nello schianto sono rimaste coinvolte un’auto e una moto. In sella alla due ruote una coppia di giovanissimi, che dopo l’impatto sono caduti a terra riportando diverse ferite.

Soccorsi dagli operatori del 118, sono stati trasportati in ospedale, lui in codice giallo, lei in codice rosso. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. La madre della ragazza ora cerca dei testimoni per ricostruire quanto accaduto.

«Mia figlia stava andando all’alternanza scuola-lavoro. Sappiamo che alla scena ha assistito almeno una persona, un ragazzo, che poi è andato via. Chi sa parli».

(Unioneonline/v.f.)

