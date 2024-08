Riapre con un giorno d’anticipo, domani martedì 13 agosto, il mercato di via Quirra.

Massimo Zedda ha revocato la sua stessa ordinanza che ne aveva disposto la chiusura per due giorni «in conseguenza delle difficoltà organizzative causate da un recente grave atto intimidatorio ai danni di un dipendente del Comune di Cagliari» in servizio presso il mercato, a cui era stata data alle fiamme l’auto.

Oggi i rappresentanti dell’amministrazione comunale, in testa il sindaco, hanno incontrato i rappresentanti del Comitato degli operatori del mercato.

Dopo la ferma condanna per il «vile atto intimidatorio», entrambe le parti si sono impegnate a garantire ai lavoratori del mercato «un ambiente di lavoro sereno e inclusivo, nell’interesse reciproco degli operatori, dei concessionari e dei cittadini». Si è inoltre stabilita l’istituzionalizzazione del tavolo odierno come unica sede per analizzare i problemi del mercato.

Il comitato dal canto suo si è impegnato a intervenire nei confronti dei stessi colleghi per rasserenare eventuali tensioni che dovessero sorgere. Contestualmente, l’Amministrazione si è prontamente attivata per consentire la revoca dell’ordinanza e la riapertura del mercato in considerazione del dialogo proficuo e collaborativo tenutosi tra le parti

L’opposizione ha attaccato Zedda per la sua decisione di chiudere il mercato: «Inaugurato un pericoloso precedente, come se quando venissero presi di mira un docente o un medico si dovessero chiudere scuole e ospedali», ha dichiarato Corrado Meloni, consigliere regionale e dirigente provinciale di FdI.

