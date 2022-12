Era una servitù militare. Poi area e immobili sono stati dismessi, perché non più utili alla ragion di Stato, ma non sono stati restituiti alla Regione. L’Agenzia del Demanio li ha tenuti e nel 2015 li ha girati a quella delle Entrate. Che dopo anni di annunci, adesso sembra davvero decisa a realizzarci il polo della cittadella finanziaria, con la riunione di tutti gli uffici attualmente sparsi in città. Eccolo il progetto esecutivo per il futuro degli ex magazzini dell’Aeronautica in via Simeto, a Cagliari.

Le carte aggiornate al marzo scorso sono state depositate in Comune, che le ha messe a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni e critiche (basate sulle leggi).

Il dossier si compone di centinaia di pagine, con vari fascicoli che spiegano cosa succederà in questo terreno di Sant’Avendrace delimitato a sud dalla traversa Elmas, a ovest da via Simeto, a est da viale Elmas e a nord da un’area incolta.

Sette gli edifici ora abbandonati all’interno. Il progetto prevede il recupero di quello che originariamente ospitava la Palazzina di Comando e “caratterizzato da un particolare rilievo storico–architettonico, e degli edifici 3 e 4, originariamente destinati a magazzini e uffici. Sono invece destinati alla demolizione”, si legge, “l’edificio 2, che lascerà spazio a parte del volume di nuova costruzione di connessione degli edifici 1 e 3, e gli edifici 5, 6 e 7, che lasceranno spazio al nuovo parcheggio multipiano. Nel caso degli hangar inglesi (edificio 6) “è infine prevista la totale demolizione dei fabbricati esistenti”.

L’obiettivo è realizzare una cittadella finanziaria ultramoderna, con un costo stimato di 37 milioni e 898mila euro. In caso di via libera all’intervento, le carte parlano di un cantiere che resterà aperto 840 giorni, circa due anni e mezzo.

