Voleva imbarcarsi su un volo per Londra, ma il suo passaporto era falso. Gli agenti della polizia di frontiera dell’aeroporto di Cagliari-Elmas hanno arrestato un cittadino cinese di 51 anni, con l’accusa di possesso di documenti d’identità falsi e falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.

Nel pomeriggio, ai controlli per i collegamenti internazionali, ha mostrato un documento intestato a un giapponese. Dalle verifiche effettuate nei sistemi informatici, è emerso che il passaporto presentava caratteristiche non conformi e non leggibili nei dati biometrici e nella pagina di guardia.

Il cinese, una volta identificato, è risultato essere già stato denunciato per soggiorno irregolare nel territorio europeo e per false dichiarazioni sull’identità personale.

(Unioneonline/E.Fr.)

