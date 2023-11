C’era la legge, ora è arrivata anche la delibera che dal primo gennaio 2024 riporta i reparti di Oncoematologia pediatrica del Microcitemico e il Centro trapianti midollo osseo dalla Asl di Cagliari al Brotzu di Cagliari.

Cambia quindi l’azienda che li gestirà, dopo anni di polemiche e, soprattutto, disagi per i piccoli pazienti, costretti ad attendere la disponibilità del personale dell’Arnas per potersi vedere riconosciute le cure basilari.

La Regione, che a lungo ha smentito difficoltà - denunciate dai genitori dei piccoli malati, anche con esposti in Procura – ora le ammette. La loro esistenza è verificata nero su bianco nella delibera approvata dalla giunta. I reparti erano stati assegnati alla Asl 8 dal primo gennaio 2022: «L'assessore riferisce ancora che, a seguito del trasferimento», si legge nel provvedimento, «sono state evidenziate alcune criticità in particolare per quanto concerne l'implementazione dei processi organizzativi finalizzati alla gestione delle procedure diagnostiche e terapeutiche in sedazione e, più in generale, per le prestazioni da effettuarsi in urgenza a favore dei piccoli pazienti».

Proprio ciò che denunciavano le famiglie e che i vertici aziendali negavano. Ora è attesa la nuova organizzazione. La delibera impone il censimento del personale necessario per effettuare il trasferimento di competenze e l’individuazione dei fondi necessari.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata