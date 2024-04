Una nuova insegna in Sardegna nel settore del fast food. Al centro commerciale Le Vele Millenium, a Quartucciu (vicino all’ingresso del cinema multisala) ha aperto, “Capatoast”: si tratta della prima toasteria in Italia, presente su tutto il territorio con una quarantina di attività (è gestito dal Gruppo Klépierre”.

«La catena è nata nel 2014 dall’idea di rivoluzionare il concetto di toast e trasformarlo in un format», si legge in un comunicato stampa. «Il punto vendita cagliaritano è dotato di tutte le ultime tecnologie, sia nel back che non front. La cucina infatti», si legge ancora nella nota, «è stata dotata di attrezzature di ultima generazione per favorire qualità e velocità. Capatost Cagliari è espressione del nuovo layout: colorato, moderno progettato per offrire un’esperienza accattivante e confortevole».

