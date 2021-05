L’attestato di merito per il ristorante più gentile di Cagliari è stato assegnato anche quest’anno da Deliveroo, sulla base delle preferenze espresse dai rider.

Nel capoluogo sardo, per questa terza edizione, ad aggiudicarsi il riconoscimento “Restaurant Award” è stato il Makito Casteddu, che bissa quindi il successo del 2020.

I criteri di qualità considerati sono stati: cortesia e sorriso, spazi di accoglienza, distanziamento anti-Covid e tempi di attesa per il ritiro.

"Dai dati analizzati – spiega Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia - emerge che i rider di Deliveroo collaborano più volentieri con i ristoranti che rispettano i tempi di attesa preventivati e che mostrano attenzione, cortesia e rispetto nei loro confronti. Anche quest'anno abbiamo voluto premiare i nostri migliori ristoranti tenendo in considerazione aspetti che sono centrali per il lavoro dei rider. Per farlo, non potevamo che affidarci al giudizio dei rider stessi".

"Vincere è difficile, confermarsi è ancora più complesso specie in un anno così delicato come quello che stiamo vivendo. Confermarsi come ristorante più gentile con i rider che collaborano con Deliveroo a Cagliari ha, per questi motivi, un valore doppio", dicono Luca e Claudio, i due titolari di Makito Casteddu.

