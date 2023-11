A Cagliari, in occasione delle celebrazioni per la Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, è scesa in campo anche la Centrale Operativa 118 Areus, che ha predisposto un articolato piano sanitario e diretto i soccorsi.

Molte le risorse coordinate dalla stazione remota, istituita ad hoc con una postazione allestita nella sede dell’Autorità Portuale. Sul posto, oltre ai medici ed agli infermieri del 118, i volontari di alcune associazioni e cooperative convenzionate con Aresu, i sanitari della Croce Rossa Italiana e quelli dell’Esercito Italiano.

Una quarantina i soccorritori a piedi, 10 i mezzi di soccorso impiegati, tra cui la medicalizzata con rianimatore, infermiere ed autista di Areus che ha seguito il Corteo Presidenziale. Sono inoltre stati istituiti, con il supporto della Protezione Civile e della Croce Rossa italiana due postazioni mediche avanzate (PMA) con medici ed infermieri Areus, dove sono stati valutati in tutto 15 pazienti. Per uno solo è stata necessaria l’ospedalizzazione.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata