Attimi di paura questa sera in via Bacaredda a Cagliari, poco dopo le 21.30, quando un’auto ha preso fuoco. All’interno non era presente nessuno: era in sosta, chi la guidava si era fermato per recarsi nella farmacia lì vicino.

L'auto in fiamme in via Bacaredda (foto Manuel Floris)

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento: probabilmente si è trattato di un corto circuito. Il proprietario dell'auto ha provato a spegnere l’incendio, quando ancora non era divampato in maniera irreparabile, ma in poco tempo le fiamme hanno avvolto la vettura che è stata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. L’incendio non si è esteso ad altre auto e non ci sono stati feriti.

