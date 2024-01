Tre nuove postazioni per la vendita dei ricci di mare a Su Siccu, a Cagliari, tra viale Colombo e via Caboto. Lo ha reso noto il Comune, che ha pubblicato il bando per la richiesta della concessione.

A disposizione, ci saranno tre box da 30 metri quadri, quattordici al chiuso e sedici all’aperto, oltre a uno spazio esterno che l’amministrazione potrebbe dotare di una copertura leggera ad area passante. A carico degli assegnatari, ci sarebbe soltanto la fornitura dei banchi e degli altri arredi.

La somministrazione dovrà sempre avvenire nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste, e la concessione sarà valida solo per una stagione, quella iniziata quest’inverno. Esclusi dal bando i decaduti o revocati da una precedente concessione del Comune di Cagliari negli ultimi dieci anni e chi sia debitore – a qualsiasi titolo – nei confronti del Comune stesso.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata