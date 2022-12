Incidente questa sera in piazza Amendola, a Cagliari, tra un bus della linea 1 del Ctm e una Fiat Multipla. L’impatto non è stato violento ma ha provocato una inevitabile frenata improvvisa del pullman: ben 12 passeggeri sono stati scaraventati a terra o hanno sbattuto all’interno del mezzo, riportando ferite e contusioni. Sul posto tre ambulanze del 118, per prestare le cure del caso. Per tutti, è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.

Stando a una prima ricostruzione, il pullman arrivava dalla corsia riservata di via Roma e stava svoltando in via XX settembre. L’auto invece stava scendendo da viale Regina Margherita e ha colpito il mezzo pubblico all’altezza della postazione dell’autista.

Nessuna conseguenza per l’automobilista, mentre sono in corso gli accertamenti sulle condizioni dei passeggeri portati in pronto soccorso.

Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi e per cercare di gestire il traffico. Nello stesso punto, venerdì 16, lo scontro fra un bus e uno scooter, con un ferito.

