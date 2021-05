Una studentessa di 14 anni è stata investita da un bus mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Pessina, a Cagliari, all'altezza dell'incrocio con via Palomba.

Immediatamente soccorsa, è stata poi trasferita con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu.

Ha riportato una ferita alla fronte, ma era cosciente.

Sul posto una pattuglia della Polizia municipale per i rilievi.

