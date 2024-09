Cagliari compie un primo passo verso un modello di mobilità urbana più sostenibile e sicuro. Alle ore 12, via Pietro Quesada, è diventata – per un giorno - la prima "Strada scolastica" della città, un'iniziativa volta a garantire l'accesso sicuro alle scuole e promuovere spazi di socialità. Questo esperimento, promosso dal Comune nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre), riflette una tendenza già consolidata in molte città europee.

Il progetto è frutto della collaborazione tra gli assessorati comunali alla Mobilità, guidato da Yuri Marcialis, e alla Pubblica Istruzione, sotto la direzione di Giulia Andreozzi. «Vogliamo creare uno spazio sicuro e di socialità davanti alle scuole», spiega Marcialis, sottolineando come questo intervento segua le linee guida dell'amministrazione per ampliare gli spazi pedonali e migliorare la vivibilità urbana.

Parole che trovano conferma in quelle espresse dall'assessora Andreozzi, la quale ribadisce l'importanza della collaborazione tra gli assessorati per garantire la sicurezza dei più piccoli: «Restituire spazi ai bambini, anche solo negli orari di ingresso e uscita, significa proteggere loro e l'ambiente circostante». La chiusura sarà temporanea, ma offrirà alle famiglie l'occasione di immaginare una città più a misura di bambino, dove scuola e territorio dialogano in armonia, offrendo così alle famiglie l'opportunità di vivere gli spazi urbani in modo nuovo, promuovendo una maggiore sicurezza e senso di comunità.

