Ironman, Superman, Thor e Uomo Ragno arrivano a Cagliari: con le loro acrobazie porteranno sorrisi ai bambini ricoverato all’ospedale Microcitemico. E non passeranno dalla porta: si lanceranno dal tetto, legati con le funi. Per rendere tutto più realistico agli occhi dei bimbi.

Lo spettacolo dei Super Eroi acrobatici andrà in scena a partire dalle 10 domenica 12 febbraio, per la prima volta in Sardegna.

L’evento per l’ospedale pediatrico di via Jenner nasce dalla collaborazione della Asl con Sea, associazione senza scopo di lucro, che si impegna nella realizzazione di iniziative a favore dei piccoli pazienti ricoverati nelle strutture pediatriche italiane, in occasione del Carnevale i Supereroi Acrobatici arriveranno a Cagliari con un evento a partire dalle ore 10.

L'evento è gratuito e aperto a tutti i bambini e le bambine, fanno sapere dalla Asl.

