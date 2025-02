Schianto e fuga, con tre veicoli danneggiati alle spalle, in via Redipuglia. Incidente con auto di lusso distrutta in via De Gioannis.

Sono due i “sinistri stradali” rilevati nella notte dalla polizia locale di Cagliari.

Nel primo, nel quartiere di Is Mirrionis, un’auto fuori controllo è andata a sbattere contro altre due in sosta. All’arrivo degli agenti, sul posto non c’era nessuno. Ma non dovrebbe essere difficile risalire al responsabile: il mezzo che ha causato l’incidente era preso a noleggio.

È rimasto a contemplare i danni invece il giovane automobilista che ha distrutto una Bmw M3 in via De Gioannis: è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica e sulla vetrina di un market. I danni materiali sono molto ingenti, lui se l’è cavata con qualche contusione.

