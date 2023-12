Dai vestiti per adulti e soprattutto bambini e bambine, ai giochi per i più piccoli, all’intimo, fino ai beni di prima necessità (non deperibili) e ai libri. È preferibile che gli indumenti e i giochi siano nuovi, ma tutto è ben accetto purché sia in ottime condizioni.

Da lunedì i soci e le socie del Cagliari Club cittadino stanno raccogliendo, nella sede di via Ariosto, beni di prima necessità da devolvere, attraverso la Caritas, alle famiglie più fragili. «Tutte e tutti hanno il diritto di trovare un piccolo dono sotto l’albero di Natale e di passare le festività in serenità», affermano il presidente del Cagliari club Tore Saba e la super tifosa Milena Masala che, insieme ad altri volontari, tutte le mattine – fino al 21 dicembre - saranno in sede per raccogliere i doni.

«Questa è un’occasione per tutto il popolo rossoblù di regalare a Natale un sorriso a chi è meno fortunato. Stanno venendo tantissime persone e noi siamo molto contenti», prosegue Masala, «quando si tratta di tendere la mano a chi è meno fortunato di noi, i rossoblù non si tirano mai indietro».

