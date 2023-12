Comitati di nuovo in piazza a Cagliari contro l’assalto eolico.

Questa mattina si è tenuta una manifestazione sotto il palazzo del Consiglio regionale: «Siamo qui per tenere alta e viva l’attenzione sulle speculazioni delle multinazionali dell’energia rinnovabile in Sardegna e per ricordare che il problema si è anche aggravato».

Marco Pau, portavoce del coordinamento che riunisce i comitati territoriali sardi, punta il dito contro «l’inerzia della Regione» e osserva che i progetti presentati al ministero per ottenere le autorizzazioni «sono aumentati».

Non finisce qui, la protesta è anche contro l’ok della Regione alla realizzazione di un’altra dorsale del metano: «Si sta cercando di uscire dal fossile e loro approvano un'intesa che invece impone massicce dosi di fossile. Non hanno fatto quello che dovevano fare il problema continua ad aggravarsi e constatiamo ancora una volta l'inutilità di un consiglio regionale che non affronta i problemi della Sardegna».

