Intervento provvidenziale dei bagnini questo pomeriggio lungo la spiaggia di s’Abba druche nel territorio di Bosa. Un bagnante stava facendo snorkeling quando si è trovato in difficoltà e ha avuto problemi mentre svolgeva l’attività.

Dalla spiaggia si è notato subito che l’uomo era in balia del mare e rischiava di annegare; immediatamente il bagnino è intervenuto ed è riuscito a raggiungerlo e a portarlo a riva. Subito sono stati allertati i soccorsi, nel frattempo gli operatori del salvamento hanno iniziato le manovre di rianimazione mentre sul posto è intervenuto anche il personale dell’ufficio marittimo Circomare di Bosa. Poco dopo l’uomo, un 37enne di origine indiana ma residente in Germania, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Nuoro per un principio di annegamento. Le condizioni sono critiche.

