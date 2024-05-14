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Superbonus, Tajani: "Non credo che si possano applicare norme con effetti retroattivi"
14 maggio 2024 alle 16:29aggiornato il 25 maggio 2026 alle 04:55
(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2024 “Io credo che in un sistema giuridico come il nostro non si possano applicare norme con effetti retroattivi, ma questo non significa non rendersi conto dei danni del superbonus”, le parole del ministro Tajani a margine dell’evento di Confcommercio ‘Per un’Europa competitiva e sostenibile. L’agenda del terziario’. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev