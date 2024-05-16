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Superbonus, Calenda: "Provvedimento più folle della storia repubblicana recente"
16 maggio 2024 alle 10:34aggiornato il 25 maggio 2026 alle 02:46
(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 "Siamo qui oggi, alla redde rationem del provvedimento più distruttivo, iniquo, folle della storia repubblicana recente, provvedimento di cui mi spiace dire, ma portano la responsabilità la maggior parte delle forze politiche in quest'Aula", le parole di Calenda al Senato. / Webtv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev