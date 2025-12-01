“Chimera” è un’apparizione sonora, che prenderà forma per voce, mani, intenti, connessioni e suoni immaginati, fusi e regalati alla platea dall’ideatore del progetto Matteo Pastorino (clarinetti, elettronica), Francesca Palamidessi (voce, testi in italiano, elettronica), Federico Casagrande (chitarra, elettronica) e Armando Luongo (batteria, elettronica). L'appuntamento è per sabato alle 21.30 sul palco del TD Lemon - Social Club, strada nr 22 zona Predda Niedda di Sassari.

"Chimera”, produzione originale griffata Insulae Lab - Centro di Produzione di Musica Jazz (direttore artistico Paolo Fresu), intreccia la creatività di Pastorino, Francesca, Casagrande e Luongo. Strumenti e voci saranno manipolate in tempo reale, plasmandosi in un dialogo tra naturale e artificiale: riverberi spaziali, delay scomposti, armonizzazioni vocali e texture elettroniche trasformeranno le sonorità tradizionali in paesaggi fluidi e imprevedibili.

Come nell’essenza composita, visionaria e sfaccettata di questa figura della mitologia mediterranea sarà un viaggio onirico fra le note, in cui l’illogico diventerà struttura.

