TG VIDEOLINAUltime Edizioni
Rome Parade 2024, per il nuovo anno 2.000 performer internazionali e ventimila presenze in centro
02 gennaio 2024 alle 19:43aggiornato il 25 maggio 2026 alle 10:41
(Agenzia Vista) Roma, 2 gennaio 2024 Numeri da record per la storica parata musicale che ha segnato i festeggiamenti del nuovo anno nel centro storico della Capitale. Per tre ore duemila performer internazionali hanno condiviso con il pubblico romano i festeggiamenti del primo giorno del 2024. Tra loro, numerosi giovani talenti delle più prestigiose high school degli Stati Uniti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev