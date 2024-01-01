Rifiuti, macerie e siringhe: l'altra faccia di viale Buoncammino a Cagliari

A Cagliari, in viale Buoncammino, a due passi dalla passeggiata appena rifatta, c’è un angolo terra di nessuno. Macerie, siringhe, rifiuti di ogni genere e addirittura il letto di un giovane che non ha trovato di meglio dove dormire.

Oltre la staccionata tre aree riservate ai cani dove ne succedono di tutti i colori, soprattutto di notte, con il buio. La zona non è illuminata e diventa l’habitat di tossicodipendenti, che abbandonano le siringhe nel prato dove corrono gli animali, e di chi approfitta della fontanella per lavarsi dopo aver fatto i bisogni.