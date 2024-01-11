L'inverno della grande sete anche in Ogliastra: il Bau Muggeris a secco
Anche in Ogliastra la grande sete non si placa neanche in inverno. Inequivocabili le immagini girate questo pomeriggio nel lago di Bau Muggeris a Villanova completamente a secco. All'altezza del primo sbarramento sul Flumendosa, la situazione è preoccupante. A dirla tutta le immagini fanno impressione.
Il bacino di Bau Muggeris oltre ad alimentare le centrali garantisce una riserva d’acqua fondamentale per usi agricoli e potabili. Ciò porta inevitabilmente alle restrizioni idriche che si stanno attuando in diversi comuni ogliastrini..