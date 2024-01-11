Cronaca Sardegna

L'inverno della grande sete anche in Ogliastra: il Bau Muggeris a secco

11 gennaio 2024 alle 21:12aggiornato il 24 maggio 2026 alle 16:14

Anche in Ogliastra la grande sete non si placa neanche in inverno. Inequivocabili le immagini girate questo pomeriggio nel lago di Bau Muggeris a Villanova completamente a secco. All'altezza del primo sbarramento sul Flumendosa, la situazione è preoccupante. A dirla tutta le immagini fanno impressione.

Il bacino di Bau Muggeris oltre ad alimentare le centrali garantisce una riserva d’acqua fondamentale per usi agricoli e potabili. Ciò porta inevitabilmente alle restrizioni idriche che si stanno attuando in diversi comuni ogliastrini.. 

FEDERICA MELIS