Le ceneri in mare del preside Franco Fracchia: commosso saluto a Porto Torres

«Il suo grande desiderio era quello di restare qua, e noi abbiamo rispettato la sua volontà».

Studenti in divisa da marinaio, allievi dell’Istituto tecnico Nautico “Mario Paglietti", operatori scolastici e amici, riuniti a Porto Torres davanti al mare del Golfo dell’Asinara per l’ultimo saluto al loro preside, Franco Fracchia.

Era morto lo scorso mese di settembre a causa della Sla, Sclerosi laterale amiotrofica, una malattia degenerativa che non gli ha lasciato scampo. Questa mattina la cerimonia di commemorazione, con le ceneri rilasciate al largo, nel mare antistante la spiaggia dello Scoglio Lungo.