Ilaria Salis, Tajani: "Stiamo lavorando per assicurarle la possibilità di votare"

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2024 "Stiamo lavorando per far votare Ilaria Salis. Se è possibile farlo la faremo votare, stiamo cercando di agevolarla in ogni modo" lo ha detto il Ministro degli Esteri, nonché leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'incontro con il presidente di Confcommercio Sangalli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev