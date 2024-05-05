Ictus sulla nave da crociera: in azione l'elicottero della Guardia costiera di Cagliari

Emergenza, domenica pomeriggio, a bordo di una nave da crociera in transito a 20 miglia a sud da Sant’Antioco.

Un cittadino indiano di 49 anni a bordo dell’imbarcazione – salpata da Palma de Mallorca e diretta a Palermo – è stato colpito da ictus e per questo si è reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

Il comandante ha dato quindi l’allarme alla Capitaneria di Porto di Cagliari, che ha attivato i soccorsi. L’operazione però, si è rivelata molto complessa sin dall’inizio data la criticità delle condizioni dell’uomo.

La Sezione Operativa della Guardia Costiera di Cagliari, preso atto delle indicazioni del Centro Italiano Radio Medico e valutata la posizione della nave e le condizioni meteomarine, ha così disposto l’impiego di un elicottero AW139 Nemo 11-15, decollato da Decimomannu con il supporto a bordo di personale sanitario del 118.

L’elicottero ha quindi raggiunto la nave e il personale ha dapprima stabilizzato e poi preso a bordo il paziente tramite verricello.

Dopo circa 20 minuti l’elicottero ha raggiunto l’ospedale Brotzu di Cagliari e ha affidato il paziente ai medici per le cure del caso.