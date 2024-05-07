Guerra in Palestina, Mattarella: "Bisogna evitare operazioni militari a Rafah"

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2024 "Occorre por fine alla catena di azioni e reazioni e consentire l’avvio di un processo che ponga termine ai massacri, conduca finalmente a una pace stabile: una soluzione che passa necessariamente dall’obiettivo condiviso del pieno e reciproco riconoscimento dei due Stati di Israele e di Palestina, con il definitivo riconoscimento di Israele e della sua sicurezza da parte degli Stati della regione. Nell’immediato ci viene chiesto di rispondere all’imperativo morale di fornire assistenza per lenire le immani sofferenze della popolazione civile di Gaza. Va, inoltre, evitato un ulteriore aggravamento della situazione. Mi unisco all’appello del Segretario Generale Guterres affinché siano evitate operazioni militari a Rafah per la drammaticita’ delle conseguenze che potrebbero avere sui civili palestinesi" lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'Assemble Generale delle Nazioni Unite. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev